LIVE – La CRONACA di EMPOLI-INTER 0-0: inizia il match!

A distanza di tre giorni dal beffardo pareggio contro la Juventus, l’Inter torna in campo per la 10a giornata di Serie A. Al Castellani, i nerazzurri affrontano l’Empoli nel turno infrasettimanale.

La squadra di Inzaghi ha bisogno dei 3 punti per non perdere ulteriore terreno sul Napoli capolista, portatosi momentaneamente a +7. A partire dalle ore 18.30, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Empoli-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI EMPOLI-INTER

1′ | Fischia l’arbitro Marchetti, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI EMPOLI-INTER

EMPOLI (3-4-2-1): 23 Vasquez; 2 Goglichidze, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 93 Maleh, 8 Anjorin, 13 Cacace; 10 Fazzini, 17 Solbakken; 29 Colombo.

A disposizione: 12 Seghetti, 98 Brancolini, 3 Pezzella, 5 Grassi, 6 Henderson, 7 Sambia, 9 Pellegri, 16 Belardinelli, 19 Ekong, 22 De Sciglio, 31 Tosto, 32 Haas, 35 Marianucci, 90 Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MATTEO MARCHETTI.

Assistenti: Scatragli, Moro.

Quarto ufficiale: Massimi.

VAR: Serra.

Assistente VAR: La Penna.