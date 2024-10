L’Inter torna in campo a pochi giorni dal Derby d’Italia per la 10a giornata di Serie A. Al Castellani, la squadra di Inzaghi va a caccia dei 3 punti contro l’Empoli, tra le sorprese del campionato e già in grado di mettere in difficoltà Napoli e Juventus nel proprio stadio.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Solo una conclusione debole di Solbakken nella prima parte di gara.

BISSECK 6 – Meno propositivo e coinvolto di Bastoni. Ha una grandissima occasione sui suoi piedi nella ripresa, ma svirgola in malo modo da dentro l’area.

DE VRIJ 6 – Pressa forte su Colombo. Con la superiorità numerica ha i piedi quasi sempre nella metà campo avversaria.

BASTONI 6.5 – Sbaglia un passaggio pericoloso in avvio, ma non si fa troppi problemi e continua a toccare tanti palloni con personalità. Gioca in costante proiezione offensiva e dal suo cross nasce l’1-0. Ammonito, viene sostituito. Dal 65′ PAVARD

DARMIAN 7 – Si fa trovare in zona offensiva con buona costanza, è molto caparbio a vincere il contrasto e battere Vasquez con la punta del piede, ma un leggero tocco di braccio porta all’annullamento della rete. Grande assist di testa per Frattesi.

FRATTESI 7.5 – Si butta in area con costanza per tutta la gara. Non è un caso che nella ripresa trovi due reti proprio grazie ai suoi inserimenti chirurgici, servito prima da Darmian e poi da Lautaro Martinez.

BARELLA 6 – Fatica a dare geometrie fluide in costruzione, in un ruolo che continua a non sembrare troppo il suo habitat ideale. Tende a giocare più da mezz’ala con il passare dei minuti, scambiando molto la posizione con Mkhitaryan. E la sua partita migliora.

MKHITARYAN 6 – Concentrato e attento nel posizionamento, sventa un paio di ripartenze con intelligenza. Dopo l’espulsione assume spesso il ruolo di regista al posto di Barella, con buona applicazione. Dal 65′ ZIELINSKI

DIMARCO 6,5 – Una sua punizione insidiosa e deviata dalla difesa chiama Vasquez al miracolo e scuote l’Inter. Poi ci riprova e scalda di nuovo i guantoni del portiere dei toscani. La manovra dell’Inter si sviluppa tanto dalla sua parte. Dal 65′ DUMFRIES

THURAM 6.5 – Tanto movimento e più nel vivo del gioco rispetto a Lautaro nel primo quarto d’ora. Arriva due volte alla conclusione respinta dalla difesa. Causa il rosso di Goglichidze, con un anticipo simile a quello già visto con il Torino.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Ha una buona occasione di testa nel finale di primo tempo, ma non trova la porta E Ci riprova nella ripresa, ma c’entra Vasquez dopo un ottimo stacco aereo. Lavora tanto di sponda: prima serve Darmian (gol annullato per fallo di mano), poi trova l’assist delizioso di tacco per Frattesi.

INZAGHI 6.5 – Avvio di gara compassato, ma dopo un paio di sortite dell’Empoli, la sua squadra prende le misure e il completo controllo del campo. Dopo il rosso a Goglichidze la squadra prova ad accerchiare i padroni di casa nella propria metà campo e il guizzo arriva in avvio di ripresa con il gol di Frattesi.