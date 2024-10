HIGHLIGHTS Empoli-Inter 0-3: i nerazzurri dilagano nella ripresa

L’Inter torna alla vittoria dopo il pareggio con la Juventus. Al Castellani, i nerazzurri battono l’Empoli 3-0, grazie alla doppietta di Frattesi e al gol di Lautaro Martinez, tutti nella ripresa. Nel primo tempo, l’espulsione di Goglichidze.

Guarda le immagini salienti di Empoli-Inter:

FALLO GOGLICHIDZE SU THURAM (CARTELLINO ROSSO)

GOL 0-1 FRATTESI

GOL 0-2 FRATTESI

GOL 0-3 LAUTARO

Lautaro Martinez breaks his goal drought with a clinical finish against Empoli!💥



