The Athletic – Il Brentford offre un contratto di sei mesi ad Eriksen

Il ritorno in campo del danese è sempre più vicino

Christian Eriksen di nuovo in campo. Quello che fino a qualche mese fa sembrava impossibile, oggi può essere realtà. Secondo The Athletic, il Brentford (club di Premier League ) ha offerto un contratto di sei mesi (più opzione per un altro anno) all'ex centrocampista nerazzurro.

Come sappiamo, il regolamento italiano non permette ad Eriksen di giocare all'Inter ma in Premier League sì. Al Brentford, poi, il danese ritroverebbe delle vecchie conoscenze: a partire dal tecnico Thomas Frank. Eriksen ha già lavorato con lui dal 2008 al 2012 nelle nazionali giovanili della Danimarca. In più, il centrocampista si stabilizzerebbe a Londra. Uno degli aspetti più importanti per Eriksen.