Inter-Empoli, designato l’arbitro per la Coppa Italia: gara affidata a Sacchi

Ha già diretto i nerazzurri contro l'Udinese quest'anno

Neanche il tempo di archiviare lo 0-0 di ieri in campionato contro l'Atalanta che, per l'Inter, è già ora di tornare in campo: mercoledì sera, alle ore 21.00, i nerazzurri saranno di scena a San Siro contro l'Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Intanto, l'AIA ha reso nota la designazione dell'arbitro incaricato ad arbitrare la sfida: si tratta di Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere Inter-Empoli di mercoledì prossimo.