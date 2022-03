Eriksen torna in Nazionale: “Sono stato fortunato, ancora più motivazioni”

Il danese: "Tutto va bene per giocare di nuovo"

"Sono molto felice, è passato tanto tempo, sono contento di essere tornato". Parole di Christian Eriksen che, nove mesi dopo dall'arresto cardiaco del 12 giugno 2021 durante Danimarca-Finlandia, è tornato in Nazionale: "Sono stato fortunato - ha aggiunto il centrocampista danese - Tutto va bene per giocare di nuovo e questo mi motiva ancora di più a tornare alla mia vecchia vita".

"Non mi sarei presentato se non avessi saputo che sarei stato in grado di tornare senza che mi accadesse qualcosa di brutto". Ha parlato anche l'allenatore della Danimarca, Kasper Hjumand"É una sensazione forte, siamo molto felici di averlo qui. È stato un grande momento quando si è unito al gruppo ieri. É molto probabile che Eriksen - ha aggiunto Huljmand - partirà dalla panchina contro l'Olanda, ma sarà disponibile al 100% contro la Serbia".