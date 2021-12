Eriksen, che gioia: il campione danese riprende gli allenamenti

Il campione danese vuole continuare

Christian Eriksen, come confermato anche da Beppe Marotta qualche giorno fa, non sa ancora quale sarà il suo futuro nel calcio giocato. L'incognita più grande, naturalmente, è sul possibile ritorno in Italia e nell'Inter, al momento piuttosto remoto. Dopo il caso Morosini infatti, nel nostro paese le misure preventive per evitare altre tragedie in campo sono molto più rigide, giustamente, rispetto a quelle di altre paesi. E finché avrà un defibrillatore sottocutaneo impiantato, Eriksen non potrà giocare nell'Inter. In Danimarca tuttavia qualcosa si muove: il ragazzo non si arrende.