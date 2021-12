Social – Il post di Sanchez per l’Inter: “10 anni che non vincevamo, ora non molliamo”

Il cileno su Instagram: "Adesso non si molla per i tifosi e anche per i bambini che sono appassionati per questa Inter"

Alessio Murgida

Un messaggio, quello di Alexis Sanchez, che sa di amore per l'Inter. L'attaccane cileno ha postato su Instagram una serie di foto e video che lo ritraggono con i colori nerazzurri, con la didascalia: "10 anni che non vincevamo un scudetto , anche adesso siamo sulla strada giusta. Adesso non si molla per i tifosi e anche per i bambini che sono appassionati per questa inter"

Parole che probabilmente mettono una pietra tombale alle voci che lo vedevano lontano da Milano a gennaio. Questo il post di Sanchez: