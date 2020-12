Christian Eriksen ha fatto il suo ingresso in campo durante Inter-Bologna solo nel recupero. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo l’ultima sosta il danese ha giocato solo 3 volte, sempre negli spiccioli finali, rimanendo poi in panchine nelle altre 3 occasioni.

L’addio sembra scontato: “Coraggio, al mercato di gennaio ormai manca meno di un mese“, scrive il Corriere dello Sport.

