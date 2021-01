CdS – Eriksen tolto da mercato: si giocherà le sue carte come vice Brozovic

All’indomani della vittoria in Coppa Italia contro il Milan, l’Inter potrà avere in più il fattore Christian Eriksen. La rete del danese gli potrebbe dare una carica di motivazioni e potrà diventare una carta in più per i nerazzurri. Nelle parole del post partita, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha ribadito che Eriksen non partirà.

Come riporta il Corriere dello Sport, Conte deve ringraziare la prodezza balistica di ieri di Eriksen. L’allenatore ha ribadito che il danese non partita in questa sessione di mercato e si giocherà le sue carte come vice Brozovic. Il centrocampista potrebbe essere titolare già la prossima settimana nella probabile semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus viste le assenze degli squalificati Lukaku e Hakimi. Di certo ieri Eriksen è stato il più festeggiato sia in campo che nello spogliatoio dove la gioia dei giocatori è stata irrefrenabile.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<