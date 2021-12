UFFICIALE – L’Inter ed Eriksen si salutano: il comunicato della rescissione

Il comunicato del club nerazzurro

Come era ampiamente prevedibile, la breve e sfortunata parentesi di Christian Eriksen all'Inter è giunta al termine. Vista l'impossibilità di ottenere l'idoneità sportiva in Italia dopo il malore dello scorso giugno, le parti hanno deciso consensualmente di rescindere il contratto in scadenza nel 2024. Questo il comunicato ufficiale del club: