La rinascita di Eriksen e Perisic, la personalità ritrovata e gli accorgimenti tattici: ecco come Conte ha cambiato l’Inter

Domenica scorsa si è vista la faccia migliore dell’di Antonio, quella in grado di dominare ilin uno scontro diretto d’alta quota, allungando in classifica sui cugini e facendo uno step che potrà essere importante nell’ottica della lotta per il tricolore. Nell’ultimo periodo in casa nerazzurra sono diversi i fattori positivi che si sono allineati ed hanno contribuito al salto di qualità fatto dalla formazione meneghina.

Il percorso di crescita intrapreso un anno e mezzo fa sta finalmente dando i suoi frutti: ma quali sono i fattori che nell’ultimo mese hanno permesso di arrivare a questo punto del tragitto?

SCOPRILO SCORRENDO LE SCHEDE —>