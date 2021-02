Social – Interminabile Zanetti, al lavoro ad Appiano Gentile con Vidal: “Grazie per la compagnia, capitano”

47 anni e non sentirli. Sulla tenuta fisica e mentale di un campione come Javier Zanetti non abbiamo mai avuto dubbi, un calciatore che ha deliziato per anni gli spettatori di San Siro con le sue cavalcate a prescindere dall’età. Oggi l’ex capitano ci ha dato l’ennesima dimostrazione della sua “onnipotenza”.

Come immortalato da Arturo Vidal sul suo profilo Instagram, Zanetti si è allenato sui campi di Appiano Gentile insieme al giocatore cileno. Se il centrocampista nerazzurro è al lavoro per ritrovare la migliore condizione, per l’argentino è stata l’ennesima opportunità di dimostrare la sua forza. “Grazie per la compagnia, capitano” ha scritto Vidal.