Rummenigge tifa Inter: “Scudetto? E’ la grande favorita dopo anni di sofferenza. Lukaku? Assist nel derby eccezionale”

Solo tre stagioni all’Inter per Karl-Heinz Rummenigge dopo una vita al Bayern Monaco, in cui ora ricopre la carica di CEO. Il legame con la maglia ed il mondo nerazzurro non si è mai interrotto definitivamente però, con l’ex attaccante tedesco che molte volte ha speso belle parole per la squadra interista.

Oggi intervistato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal match di Champions League tra il suo Bayern e la Lazio, Rummenigge è tornato sul derby vinto dall’Inter contro il Milan: “Ho visto la partita e l’Inter mi è piaciuta molto. Ho fatto subito i complimenti al mio amico Marotta, sono molto contento. Dopo anni di sofferenza ora la squadra nerazzurra vive un momento felice. Scudetto? E’ la grande favorita, gli auguro di cuore di vincerlo ed i tifosi lo chiedono. Incrociamo le dita”.

LUKAKU – “Contro il Milan è stato decisivo così come nelle partite precedenti. E’ un giocatore che mi piace molto, lavora per la squadra oltre a fare gol ed assist: quello per l’1-0 di Lautaro Martinez è eccezionale. Ottimo gesto tecnico, di qualità, che spesso gli viene criticata”.

COME GIOCA L’INTER! CONTE SUI SOCIAL: “TIKI TAKA O…”>>>