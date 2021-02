GdS – La rinascita di Eriksen: da sicuro partente a risorsa per Conte

Christian Eriksen si è ripreso l’Inter. Dopo un brutto inizio di stagione e la pioggia di critiche che perseguitavano il danese, nel nuovo anno ha saputo dimostrare il suo valore a suon di prestazioni. Il centrocampista ha conquistato la fiducia dell’allenatore Antonio Conte, che sembrava ormai cosa impossibile dopo l’inizio di stagione non dei migliori. Si basti pensare che Eriksen era ritenuto fuori dal progetto e nel periodo di calciomercato invernale ed era dato per sicuro partente.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la verità è che Eriksen è stato quasi ceduto. Con il Totthenam prima e poi con il Leicester poi era tutto apparecchiato, si è capito poi che non era l’ingaggio del danese il problema ne chi si doveva prendere l’incarico dello stipendio del danese, ma era l’Inter aveva chiesto un indennizzo per il prestito. Nel frattempo Eriksen stava dando segnali di voglia nerazzurra, Antonio Conte ha intravisto uno sblocco tattico. La società ha poi capito che era meglio valorizzare un giocatore della rosa piuttosto che cercare un sostituto nel difficile mercato di gennaio.

