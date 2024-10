Esami per Zielinski: quali partite rischia di saltare

C’è ancora parecchia apprensione in casa Inter intorno alle condizioni di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco si è fermato per un fastidio alla coscia nell’ultimo match giocato con la sua selezione, prima di chiedere il cambio alla panchina.

Quest’oggi, come scritto da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Inter si sottoporrà ad esami strumentali e verrà valutato dallo staff medico nerazzurro. La speranza è che non sia nulla di grave altrimenti, con così tanti impegni ravvicinati, Zielinski potrebbe rischiare di perdersi i prossimi tre match contro Roma, Young Boys e Juventus.

In quest’ultimo caso, Barella – che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo – sarebbe sin da subito costretto agli straordinari per sopperire all’assenza dell’ex Napoli. Tra poche ore, in ogni caso, ne sapremo di più.