Verso Roma-Inter: novità per Barella e le condizioni di Zielinski

La sosta per le nazionali è ormai lasciata alle spalle. Ora l’Inter e Inzaghi possono tornare a lavorare al meglio per il prosieguo della stagione, che presenta subito una serie di sfide delicate, a partire dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma, di domenica sera.

Per l’occasione, il tecnico sembra a intenzionato a tornare a puntare su Barella, che ha smaltito l’infortunio e che oggi, per la prima volta, è tornato ad allenarsi totalmente in gruppo. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come, invece, ci sia maggiore cautela sul fronte Buchanan: solo lavoro differenziato per lui.

Da valutare, infine, le condizioni di Zielinski, che tornerà ad Appiano Gentile solo domani. Per il polacco sarà necessaria una valutazione dei medici dell’Inter per capire la reale entità del problema muscolare rimediato con la Polonia. Insieme al centrocampista, torneranno dalle rispettive nazionali anche Taremi e Lautaro Martinez.