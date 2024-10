Il gioco delle punte di Inzaghi: dalla Roma alla Juve, ecco chi gioca

A partire da oggi, Simone Inzaghi ritroverà ad Appiano Gentile tutti i calciatori al rientro dagli impegni avuti negli ultimi giorni con le rispettive Nazionali. Tra questi, anche chi come Lautaro Martinez e Mehdi Taremi è reduce da un viaggio particolarmente lungo e dovrà recuperare in fretta le energie in vista dei prossimi match ravvicinati.

Proprio in avanti, il tecnico dell’Inter sembra aver già le idee chiare su quelle che saranno le rotazioni dei prossimi incontri. Se sotto l’aspetto fisico daranno le giuste garanzie, Lautaro Martinez e Thuram faranno coppia fissa sin dallo scontro diretto con la Roma di domenica sera.

Almeno un membro della ThuLa, invece, potrebbe riposare nel palcoscenico europeo di mercoledì con lo Young Boys. In Champions League sino a questo momento Inzaghi si è sempre affidato a Taremi e non sarà diverso nella trasferta svizzera. Rimane in corsa per una maglia anche Marko Arnautovic che potrebbe affiancare il centravanti iraniano.

Di ritorno in campionato, invece, l’Inter sarà attesa al derby d’Italia casalingo contro la Juventus. Un altro big match in cui senza alcun dubbio, qualora non dovessero sorgere imprevisti, Inzaghi riproporrà i titolarissimi Lautaro e Thuram per imporre la propria forza sui rivali bianconeri.