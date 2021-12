Social – Esposito si scusa: “È arrivato il momento di diventare uomo”

Le parole del giovane centravanti dopo gli episodi che lo hanno visto protagonista

Sebastiano Esposito ha chiesto scusa. Il centravanti dell'Inter, in prestito al Basilea, è stato al centro delle polemiche dopo gli ultimi episodi che lo hanno visto, tristemente, protagonista. Dal rifiuto di entrare in campo fino al rosso per una reazione di rabbia, Esposito ha risposto così su Instagram: "Non è un periodo particolarmente facile per me, ma è doveroso provare ad archiviarlo con la cosa più giusta da fare: chiedere scusa a tutti, tifosi, club, compagni di squadra e avversari".