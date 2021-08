Esposito conquista la Svizzera: l’Inter tiene d’occhio il suo gioiellino

I nerazzurri valutano già il futuro dell'attaccante

Pietro Magnani

Sebastiano Esposito finalmente sembra essere esploso come tutti speravano. Dopo le difficili esperienze alla Spal ed al Venezia, dove non è riuscito a lasciare una traccia importante, il talento dell'Inter sembra aver trovato una dimensione appropriata in Svizzera, nel Basilea. Il club rossoblu, da anni al vertice del calcio elvetico e presenza fissa nelle competizioni europee, sembra l'oasi di cui l'ex Primavera aveva bisogno.

Esposito infatti sta facendo innamorare i suoi nuovi tifosi, regalando ad ogni gara giocate di gran classe. In sole 5 uscite ha già messo a segno 4 goal e 4 assist, pennellando anche una punizione meravigliosa nell'ultima partita. Insomma il ragazzo è ormai diventato in brevissimo tempo la punta di diamante del Basilea e l'Inter gongola. Il club infatti ha estrema fiducia nella crescita di Esposito, lanciato due stagioni fa da Conte in alcune partite di campionato e Champions League. I nerazzurri lo stanno monitorando molto attentamente e il prosieguo della stagione sarà determinante per la decisone finale.

Come riportato da Tuttosport infatti, l'Inter sta valutando se richiamarlo il prima possibile alla base, per farlo diventare protagonista in prima squadra, oppure se farlo tornare in Italia e girarlo un'ultima volta in prestito, ad un club di Serie A, per completarne la maturità sportiva prima di renderlo un potenziale titolare nerazzurro. Quale che sia la decisione finale una cosa è certa: questo ragazzo ha un immenso talento ed il suo futuro non può che essere radioso.