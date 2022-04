Esposito e Satriano in gol: crescono i due gioiellini dell’Inter

I due attaccanti sono in prestito dall'Inter

L' Inter ha due gioielli in attacco che ora brillano. Sebastiano Esposito e Martin Satriano sono andati in gol oggi, rispettivamente con la maglia del Basilea e quella del Brest .

Esposito ha segnato un bellissimo gol su punizione contro lo Young Boys: si tratta del sesto gol in campionato per l'attaccante classe 2002, senza dimenticare 9 assist. In Francia, invece, Satriano si è subito ambientato alla grande al Brest: l'uruguaiano ha segnato contro il Montpellier la quarta rete in appena nove match (Satriano è arrivato al Brest solo a gennaio). Due giovani con grandi qualità su cui l'Inter potrebbe puntare per la prossima stagione.