Juventus-Inter, Marotta: “Inzaghi continuerà qui. Dybala? Non c’è solo lui in scadenza”

A pochi minuti da Juventus-Inter, l'a.d. del club nerazzurro, Beppe Marotta , si è fermato ai microfoni di DAZN per commentare il match dello Stadium: "Sarà una partita emozionante. Spero possa essere uno spot per il nostro movimento".

DYBALA -"La circostanza lo porta da me, è normale, visti gli anni che abbiamo passato insieme. Prendo atto della notizia del non rinnovo, finisce qui la questione. In questo momento abbiamo un reparto d'attacco completo. Abbiamo anche giovani che stanno facendo esperienza, come Satriano. Non c'è solo Dybala in scadenza, sono dinamiche del calcio".