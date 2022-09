Inter, 3 attaccanti per il futuro: come stanno andando Esposito, Satriano e Mulattieri

Chi riuscirà a stupire di più?

Alessio Murgida

Tre attaccanti per il futuro dell'Inter, tre giovani dalle belle speranze. Stiamo parlando di Esposito (2002), Satriano e Mulattieri (2000). Tre centravanti che si stanno mettendo in mostra nelle rispettive squadre in cui sono in prestito dal club nerazzurro.

Cerchiamo di vedere come se la stanno cavando nello specifico: vi racconteremo la loro stagione (fino a questo punto) mostrandovi anche i gol realizzati da ognuno di loro.

ESPOSITO:

14 partite (di cui 9 da titolare)

1 gol

0 assist

Sebastiano Esposito è arrivato in prestito all'Anderlecht (con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell'Inter) quest'estate, dopo l'esperienza con il Basilea in Svizzera. L'attaccante classe 2002 ha totalizzato 14 presenze fin qui (tra campionato e Conference League) mettendo a segno un solo gol.

La rete contro il Westerlo, però, ha portato comunque delle critiche.

Esposito si è infatti reso protagonista di un'esultanza polemica (il dito come a zittire tutti) che ha portato a delle critiche da parte di alcuni opinionisti in Belgio: "Un bel gol ma che comportamento è questo?" ha commentato Youri Mulder, ex attaccante di Twente e Schalke 04, quando intervistato dall'emittente belga VRT.

IL GOL DI ESPOSITO:

SATRIANO:

8 partite (di cui 5 da titolare)

1 gol

0 assist

L'uruguaiano, fresco di convocazione dalla Nazionale maggiore, sta "approfittando" dell'assenza di Destro per infortunio per ritagliarsi il suo spazio all'Empoli. E lo sta facendo molto bene, Zanetti lo ha elogiato nelle ultime settimane per i segni di crescita. Satriano può fare bene: chissà che non replichi il Pinamonti dell'anno scorso?

IL GOL DI SATRIANO:

MULATTIERI:

7 partite (di cui 2 da titolare)

2 gol

0 assist

L'anno scorso al Crotone non è andata bene per Samuele Mulattieri. Le difficoltà della squadra (poi retrocessa in Serie C) hanno colpito anche il giovane attaccante, vittima anche di qualche infortunio: "L'esperienza a Crotone, comunque, mi ha aiutato molto a crescere: ora devo dimostrare quanto valgo. Sono felice della scelta fatta in estate perché Frosinone è l'ambiente giusto", ha commentato recentemente.

Mulattieri ha trovato, fin qui, spazio prevalentemente da subentrato. Infatti, il Frosinone di Fabio Grosso gioca con un 4-2-3-1 (che prevede quindi l'utilizzo di una sola punta) e davanti a Mulattieri c'è Luca Moro: attaccante che ha stupito in Serie C con il Catania, acquistato quest'estate dal Sassuolo per 3 milioni di euro e poi girato in prestito proprio al Frosinone. Insomma, l'attaccante di proprietà dell'Inter è dietro nelle gerarchie. Ma nonostante questo, ha comunque trovato due reti (proprio da subentrato).

I GOL DI MULATTIERI: