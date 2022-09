Sky – Verso Inter-Roma: il punto sulle condizioni di Lukaku, Calhanoglu e gli altri

La sosta per le nazionali è entrata nel vivo, ma l'Inter ad Appiano Gentile lavora, seppur a ranghi ridotti, per preparare la prossima partita contro la Roma. Tra i vari reduci dalle convocazioni delle nazionali, spiccano soprattutto due titolari: Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu. Il belga è ancora reduce dall'infortunio subito poco prima del derby, mentre il turco si è fermato a poche ore dall'ultima partita contro l'Udinese. Come aggiorna Sky, per i due quest'oggi ancora allenamento a parte, seppur sul campo, con programmi diversificati. Il programma del club è quello di riaverli entrambi a disposizione per il match contro la Roma. Priorità, però, a non correre rischi: scenderanno in campo solo se il loro recupero fisico avrà già raggiunto il 100%.