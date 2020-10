Eurorivali – Il Real Madrid in attesa dell’Inter non sbaglia: 4-1 all’Huesca

Sarà una grande notte di Champions League martedì. L’Inter di Antonio Conte farà visita al Real Madrid di Zinedine Zidane per la terza giornata del gruppo B, già decisiva per entrambe le squadre dopo l’inizio non brillante. I nerazzurri infatti sono a quota 2 punti, 1 solo per gli spagnoli.

A Valdebebas il Real ha battuto con un secco 4-1 l’Huesca chiudendo il match già nel primo tempo con le reti di Hazard al 40′ e Benzema al 45′. Nella ripresa è Valverde ad allungare le distanze, poi il 3-1 degli ospiti ed infine il secondo gol di Benzema per il 4-1 finale. Un buon risultato in vista di martedì, in attesa della risposta dell’Inter delle 18:00.

