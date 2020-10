UFFICIALE – Covid, due ‘ripositivizzazioni’ nel Parma prima della gara con l’Inter: ma uno è un falso allarme

Nel Parma – la comunicazione arriva a pochi minuti al calcio d’inizio della partita contro l’Inter – ci sono due positivi: anzi, ci sono due ‘ripositivizzazioni’, o, meglio ancora, una ‘ripositivizzazione’ vera e quella di un falso ‘ripositivizzato’, e quest’ultimo sarà dunque regolarmente a disposizione di Fabio Liverani contro i nerazzurri. Il club ducale – che non fa i nomi dei suddetti giocatori – ne dà informazione mediante un comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale della società. Eccolo di seguito:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di oggi contro l’Inter ha dato esito positivo per due componenti del gruppo squadra: si tratta di due ripositivizzazioni in soggetti asintomatici – si legge – I giocatori rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore. La società comunica altresì che un calciatore, dopo la recente ripositivizzazione, ha effettuato il test molecolare di controllo che ha dato esito negativo. Per questo motivo ha raggiunto il resto del gruppo squadra a Milano e sarà a disposizione per la gara di questo pomeriggio. I restanti membri del gruppo squadra che sono stati sottoposti al test ieri sera hanno dato esito negativo”.

