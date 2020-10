Inter-Parma, le formazioni UFFICIALI: Conte sceglie Perisic-Lautaro in attacco. Eriksen e Ranocchia dal 1′

E’ tempo di risposte, oggi, per l’Inter. Servono risposte dopo il pareggio per 0-0 in terra ucraina nell’ultima sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, e Antonio Conte si attende segnali importanti dai suoi anche alla luce dell’assenza di Romelu Lukaku (salterà anche il Real Madrid), per dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro il Genoa. Il Parma, dal canto suo, è a caccia di punti importanti per la salvezza: il bottino, sinora, dice 4 punti in 5 giornate, e il trend va certamente incrementato. Ecco intanto le scelte ufficiali dei due allenatori, Antonio Conte per l’Inter e Fabio Liverani per il Parma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-PARMA

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 23 Barella, 36 Darmian; 24 Eriksen; 14 Perisic, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 Carboni, 49 Satriano, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Conte.

PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe; 2 Iacoponi, 3 Pezzella, 4 Balogh, 7 Gagliolo; 14 Kurtic, 8 Grassi, 33 Kuckca; 23 Hernani; 11 Cornelius, 27 Gervinho.

A disposizione: 40 Turk, 77 Rinaldi, 10 Karamoh, 15 Brugman, 18 Cyprien, 19 Sohm, 30 Valenti, 45 Inglese, 93 Sprocati, 99 Adorante.

Allenatore: Liverani.

