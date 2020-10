Inter-Parma, Pinamonti (Inter Tv): “Felice dell’apprezzamento di Conte. Noi pronti, in campo per vincere”

In attesa del calcio d’inizio di Inter–Parma, previsto oggi a San Siro alle ore 18, ai microfoni di Inter TV è intervenuto l’attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti. Ecco le sue parole in previsione della sfida: “Sicuramente loro vengono qui per fare la partita e strappare più punti possibili, noi dobbiamo fare il nostro per vincere”.

Pinamonti prosegue: “In stagioni come queste, con mille difficoltà, tutti devono farsi trovare pronti: questa è la nostra forza, dobbiamo continuare a dimostrarlo. Le parole di Conte in conferenza? Lo ringrazio, mi sto impegnando giorno dopo giorno e credo che con il tempo le cose stiano migliorando”.

