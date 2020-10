Inter-Parma, Paventi (Sky): “Inter in campo con il 4-3-2-1?”. La possibile variabile tattica di Conte

Il cambiamento – se ci sarà – non sarà probabilmente netto: ufficialmente, l’Inter oggi si schiera con un 3-4-1-2, anche se da Sky Sport suggeriscono che i nerazzurri possano disporsi in campo con un 4-3-2-1. Discorso di numeretti, discorso di tattiche e di assetti che, nel calcio fluido dell’anno 2020, possono variare di continuo. Ma questa, intanto, è l’indicazione che arriva da Andrea Paventi, inviato dell’emittente a bordo campo durante il riscaldamento nerazzurro.

La soluzione tattica – se 4-3-2-1 dovesse essere, anche se l’opzione non pare di godere molto credito – sarebbe senz’altro un inedito: anche perché implicherebbe, a occhio e croce, un impiego come mezzala di uno tra Aleksandar Kolarov, Achraf Hakimi e Matteo Darmian. Un adattamento che potrebbe rivelarsi rischioso, ecco perché pare, comunque, che Conte opterà per il classico 3-4-1-2, o, se sarà proprio difesa a quattro, per un 4-2-3-1.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi