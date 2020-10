Inter-Parma, Pinamonti (Sky): “Conte mi aiuta sin dall’inizio, io cerco di migliorare. Lukaku fondamentale per noi”

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio della gara tra Inter e Parma, in programma a San Siro alle ore 18. E in attesa che comincino le ostilità tra nerazzurri e ducali, è intervenuto a Sky Sport Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter. Ecco le sue parole: “Io sono sempre pronto, sicuramente non posso essere contento che non ci sia Romelu perché è fondamentale per la squadra, però io posso solo farmi trovare pronto e speriamo vada tutto bene”.

Una battuta, poi, sulle parole di Conte in conferenza stampa proprio su Pinamonti: “Mi ha fatto molto piacere le parole in conferenza, per il resto cerca di aiutarmi sin dal primo giorno visto che sono arrivato un un gruppo già formato e che conosceva già il suo stile di gioco. Cerco di migliorare giorno dopo giorno”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi