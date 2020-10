Buone notizie per Conte: Skriniar è tornato negativo. Ora l’obiettivo è Madrid

Finalmente una buona notizia per l’Inter e per il suo tecnico Antonio Conte: Milan Skrinir – come riporta la redazione di Sky Sport – è tornato negativo al Covid-19. I tamponi effettuati dalla società in vista della sfida di oggi contro il Parma hanno riportato a disposizione il difensore slovacco.

Skriniar era risultato positivo durante la pausa per le nazionali quando era in Slovacchia e dopo il rientro in Italia di questa settimana, la notizia che tutti i tifosi stavano aspettando. Ora il difensore mette nel mirino la trasferta di Madrid contro il Real. Difficile il suo impiego dall’inizio, più probabile la sua convocazione per tornare a respirare il clima partita.

