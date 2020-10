VIDEO – Hakimi è carico per il Parma: “L’Inter è passione, coraggio, è cuore”

Si ritorna in campo in Serie A a San Siro alle 18:00 contro il Parma per l’Inter di Antonio Conte. Uno dei protagonisti sarà sicuramente Achraf Hakimi che – dopo la fala positività della scorsa settimana – è tornato al 100% per mettersi a disposizione della squadra.

Poco prima del fischio d’inizio del match sul suo account Twitter il giocatore marocchino ha pubblicato un video per caricarsi: “L’Inter è passione, devozione, combattimento, coraggio. L’Inter è cuore”. Ecco il post:

