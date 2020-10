Lautaro, mese decisivo per il rinnovo: l’Inter ha fretta di blindarlo. I dettagli

Oggi sarà una partita per Lautaro Martinez. Vista l’assenza del suo “gemello” Romelu Lukaku, il numero 10 nerazzurro avrà sulle spalle tutto il peso dell’attacco dell’Inter complice anche l’infortunio di Alexis Sanchez. Contro il Parma a San Siro Antonio Conte si affiderà a lui alla vigilia – come riporta La Gazzetta dello Sport – di un mese fondamentale per il suo futuro.

Sul tavolo infatti c’è il suo rinnovo di contratto. L’Inter ha fretta perché ha capito di avere tra le mani un futuro top player in quel ruolo, con soli 23 anni e già più di 30 in maglia nerazzurra in 91 presenze. Dall’altro lato Lautaro punta a raddoppiare il suo ingaggio attuale di 2,5 milioni di euro ma – soprattutto – l’obiettivo comune è quello di eliminare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Le parti vogliono arrivare alla chiusura e proseguire insieme: oggi il Toro avrà una chance importante.

