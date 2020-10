Eurorivali – Lo Shakhtar in campionato ha un’altra marcia: 4-1 al Mariupol

La redazione di Passioneinter.com cerca di tenervi sempre aggiornati sugli avversari europei dell’Inter. Lo Shakhtar Donetsk, ultimo club ad aver affrontato i nerazzurri in Champions League, oggi è sceso in campo per l’ottava giornaro del campionato ucraino.

Gli uomini di Castro hanno decisamente un altro piglio dimostrato martedì, dove hanno giocato più per non perdere piuttosto che cercare di portare il match a casa. Un secco 4-1 il risultato finale contro il Mariupol grazie alla doppietta di Taison e le reti di Sudakov e Patrick. Ora – per gli ucraini – l’impegno europeo contro il Borussia Mönchengladbach.

