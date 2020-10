Verso Inter-Parma, Liverani: “Assenze? Ce le ha anche l’Inter, noi stiamo recuperando tutti”

Vietato fasciarsi la testa, pure se dinanzi all’infortunio di Lukaku e al mancato recupero di Sanchez, anche perché l’Inter – dall’iniziale situazione di emergenza delle scorse settimane – è ormai praticamente rientrata dall’emergenza più nera e, così come dovrebbe funzionare in una grande squadra, non deve spaventare la possibilità che domani, contro il Parma, la coppia d’attacco possa essere l’inedito duo Lautaro–Pinamonti. Lo stesso discorso potrebbe essere applicato agli avversari di turno degli uomini di Antonio Conte, il Parma appunto: che sta smaltendo gli ultimi casi di Covid che nelle scorse settimane hanno attanagliato la squadra, e di cui oggi ha parlato il tecnico Fabio Liverani in conferenza stampa.

Ha detto infatti Liverani: “Ci sono tante assenze, sia per il Parma che per l’Inter? Non mi piace molto affrontare questo discorso. Io credo che tutti noi abbiamo delle difficoltà, tutti noi lottiamo con queste situazioni. La squadra che abbiamo a disposizione penso possa fare un’ottima partita. Stiamo recuperando piano piano i ragazzi, abbiamo passato un momento difficile che spero di aver superato del tutto”. Poi ha continuato: “Il mio sogno più grande è avere tutta la rosa a disposizione e fare le scelte tecniche, queste sono le cose più belle. Credo che siamo nella fase di discesa. Ognuno ha i propri problemi, io penso a quelli del Parma ed è giusto così”, ha concluso.