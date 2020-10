Borja Valero: “Contro l’Inter nessuna rivincita, ma avevamo giocato bene”

Tre anni intensi per Borja Valero a Milano con la maglia dell’Inter. La sua qualità e la sua esperienza è stata al servizio dei colori nerazzurri: mai una parola fuori posto, testa bassa e tanto impegno. Il suo ricordo tra i tifosi è sicuramente piacevole ed è un peccato non avergli potuto tributare il giusto saluto al rientro a San Siro.

Nella prima giornata di Serie A il centrocampista spagnolo è tornato in quello che è stato il suo stadio per 3 anni con la maglia che lo ha reso grande, quella della Fiorentina. Al termine di uno spettacolare 4-3 è stata la squadra di Antonio Conte ad avere la meglio. Ai microfoni di Radio Bruno Borja Valero è tornato sul match: “Contro l’Inter la Fiorentina aveva fatto una grande partita, mi sarebbe piaciuto vincere anche se non voglio rivincite”.



