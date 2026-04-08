Fatti sull’Inter che ogni tifoso dovrebbe conoscere

Più di cent’anni di storia, eppure certe storie sembrano non stancarsi mai di essere raccontate. La scissione del 1908, le notti europee della Grande Inter, il Triplete, la seconda stella; ogni capitolo ha lasciato qualcosa che i tifosi si tramandano quasi fosse un rito. Questo articolo nasce proprio da lì: da quella voglia di tornare alle origini, ai record, ai personaggi che hanno fatto grande il Biscione.

MADRID, SPAIN. 22/05/2010. Milan’s defender Javier Zanetti (captain) with the trophy for winning the Champions League final. played in The Santiago Bernabeu Stadium, Madrid. Inter Milan won the match 2-0.

Le origini dell’Inter

Il 9 marzo 1908, in un ristorante di Milano, un gruppo di dissidenti lascia il Milan Football and Cricket Club. Il motivo è semplice e chiaro: vogliono poter schierare giocatori stranieri, senza limitazioni.

Una visione che i vertici rossoneri non condividono. Da quella rottura nasce l’Internazionale, e il nome non è casuale. Da lì nasce lo spirito interista: un club che si apre al mondo quando il mondo del calcio faticava ancora a farlo. Non a caso, anche l’Encyclopaedia Britannica sottolinea come questa identità aperta e inclusiva sia diventata uno dei tratti più caratteristici della storia nerazzurra. La rivalità col Milan, dunque, non è solo cittadina. Affonda le radici in una divergenza di valori che ha più di cent’anni.

Successi principali e trofei

Il palmarès nerazzurro si costruisce per cicli, e ogni ciclo ha una firma precisa. Negli anni ’60 è Helenio Herrera a dettare legge: la Grande Inter conquista due Coppe dei Campioni consecutive, 1964 e 1965, e tre scudetti in un periodo di dominio anche in Europa. Vent’anni dopo tocca a Trapattoni: la stagione 1988-89 stabilisce il record di punti in Serie A nell’era dei due punti, un primato che resiste ancora oggi.

Il ciclo più esaltante parte però nel 2006 con Mancini e si chiude con Mourinho nella notte magica del Triplete: nessuna squadra italiana aveva mai vinto Serie A, Coppa Italia e Champions League nello stesso anno, e nessuna lo ha fatto dopo. L’ultimo capitolo è la seconda stella: ventesimo scudetto, stagione 2023-24, con la firma di Simone Inzaghi. In questa stagione le quote dei Migliori casinò online Italiani nel 2026 danno l’Inter come favorita. Sarebbe il ventunesimo Scudetto.

Ai trofei più importanti si aggiungono vittorie importanti come la Supercoppa Italiana e la Coppa UEFA. Questa la parte più importante del palmarès neroazzurro:

Competizione Titoli Ultima vittoria Serie A 20 2023-24 Coppa Italia 9 2022-23 Supercoppa Italiana 8 2023 Champions League 3 2009-10 Coppa UEFA 3 1997-98

Nella lista troviamo anche 2 Coppe Intercontinentali (tra il 1963 e il 1965) e 1 Mondiale per Club (nella stagione 2009-10).

Record e statistiche uniche

Questi sono alcuni dei record più importanti:

Dal 1929, secondo le fonti ufficiali, l’Inter non è mai retrocessa dalla Serie A. Nessun’altra squadra italiana può dire lo stesso.

Nella stagione 1988-89 i nerazzurri conquistano 58 punti su 68 disponibili: record assoluto nell’era dei due punti.

Nel 1963-64 l’Inter vince la Coppa dei Campioni senza sconfitte.

Prima squadra italiana a completare il Triplete (stagione 2009-10).

Dalla fondazione del club, l’Inter si è imposta da subito nella storia del calcio italiano ed europeo. Tra record e grandi vittorie, ha reso ogni epoca unica nel suo genere, grazie a un’evoluzione tattica solida che ha segnato ogni grande ciclo.

Leggende e giocatori iconici

Ecco una lista dei giocatori più importanti della storia nerazzurra:

Javier Zanetti: capitano, simbolo, leggenda. 858 presenze ufficiali e capitano del Triplete.

Ronaldo: pochi anni all’Inter, ma sufficienti per lasciare il segno. Pallone d’Oro 1997, devastante in campo.

Giuseppe Meazza: 284 gol, record di sempre. Lo stadio porta il suo nome e non è un caso.

Diego Milito: due gol nella finale di Champions League 2010 contro il Bayern.

Lothar Matthäus: cervello e motore dello scudetto dei record di Trapattoni.

Non c’è Inter senza le sue leggende. Questi nomi sono ancora oggi nel cuore dei tifosi; non solo per le vittorie, ma per ciò che hanno trasmesso sul campo.

Diego Milito (@Getty Images)

Curiosità sorprendenti sull’Inter

Queste sono curiosità che vale la pena conoscere, anche per i tifosi di lunga data:

Il soprannome “Biscione” non è nato a caso: il simbolo del serpente arriva direttamente dalla famiglia Visconti, che governava Milano nel Medioevo. Un legame con la città che affonda le radici nella storia.

“La Beneamata”, invece, nasce dalla tifoseria e racconta qualcosa che i numeri non possono misurare: un attaccamento viscerale al club che va oltre i risultati.

Il rapporto tra l’Inter e i suoi tifosi si è evoluto molto negli ultimi anni. Questi soprannomi, però, rimarranno scolpiti nella tifoseria.

La rivalità con il Milan

Il Derby della Madonnina non ha bisogno di presentazioni. Due squadre, una città, una rivalità che dura da oltre cent’anni e che affonda le radici proprio nella scissione del 1908. Non è una questione geografica, come accade in molte altre città: qui il confine è ideologico, e lo è sempre stato.

Nei giorni che precedono una sfida così, ogni tifoso ha il suo modo di vivere l’attesa: alcuni scoprono i derby del passato, altri cercano le probabili formazioni. C’è chi segue le probabili formazioni e chi, nelle ore prima del fischio d’inizio, cerca anche altre forme di intrattenimento online.

Quando arriva Inter-Milan, tutto il resto passa in secondo piano: a contare davvero è sempre il peso storico della partita e ciò che succede in campo.

Perché l’Inter è unica

L’apertura al mondo non è una scelta recente: è nel DNA del club fin dal 1908. Ancora oggi le rose schierate da Chivu sono composte in gran parte da giocatori stranieri, fedeli a una visione che i fondatori avevano già chiara oltre un secolo fa. Dalla Grande Inter di Herrera al pragmatismo di Mourinho, ogni grande ciclo ha portato con sé qualcosa di nuovo.