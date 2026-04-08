Ancora voci di mercato attorno ad Alessandro Bastoni che però, da dopo la partita contro la Roma, sembrano raccontare più una narrazione costruita all’estero che una reale volontà del giocatore di lasciare l’Inter. Un segnale, in questo senso, è arrivato proprio sul campo del Meazza: un Bastoni presente e coinvolto, lontano dall’immagine di chi ha già la testa altrove, come hanno dimostrato anche gli abbracci a mister e compagni. E poi il supporto e l’ovazione della tifoseria nerazzurra, quasi a voler dirgli “resta a Milano”.

A rafforzare questa lettura ci sono anche le parole di Andrea Ranocchia, ex capitano nerazzurro e amico del difensore: “Bastoni? Se fossi in lui io non lascerei il campionato italiano per questa situazione e penso che anche lui non voglia lasciarlo, è un amico ci sentiamo spesso”.

Dalla Spagna, parallelamente, continuano a emergere problematiche legate soprattutto alle cifre dell’eventuale operazione. Alcuni media hanno fatto sapere che, in caso di mancata apertura dell’Inter ad una trattativa più “morbida”, il Barcellona sarebbe pronto a virare su un’alternativa come il colombiano Lucumí.

In Italia, però, la posizione dell’Inter appare ben più rigida. Come riferisce Tuttosport: “In Viale della Liberazione il giocatore non è in vendita, a meno che non sia lui a impuntarsi o che arrivi un’offerta irrinunciabile. La valutazione di 50 milioni proveniente dalla Spagna fa addirittura sorridere l’Inter, che non ha intenzione di privarsi di un titolarissimo, nonché vuoi o non vuoi di un simbolo della squadra vincente di questi anni, per tale cifra”.

Ed è proprio questo il punto centrale: Bastoni oggi non è solo un titolare, ma un simbolo dell’Inter recente del quale difficilmente il club vorrà privarsi e ancor più discutere di un’eventuale cessione a cifre che non sono nemmeno lontanamente affini con il valore reale del giocatore.