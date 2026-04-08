Quando si parla della prossima sessione estiva di calciomercato, da tempo si ripete che l’Inter dovrà rendersi protagonista di numerose operazioni per svecchiare e migliorare una rosa che mai come ora ne ha bisogno. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, il budget che il fondo Oaktree avrebbe stanziato sarebbe davvero minimo: si stima che non vada oltre i 40 milioni di euro. Una cifra che però potrebbe aumentare grazie alle cessioni e ai risparmi sul monte ingaggi di chi lascerà Milano.

A fine stagione potrebbero salutare a parametro zero diversi giocatori: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. A questi si aggiungono altri giocatori in bilico, tra cui Frattesi e Luis Henrique su tutti, ed altri su cui potrebbe allungarsi l’ombra di grandi club (Bastoni e Dumfries).

È chiaro che la dirigenza interista dovrà muoversi con attenzione, riuscendo a far fruttare le cessioni per integrare il budget necessario al fine di piazzare tutti i colpi in entrata necessari.