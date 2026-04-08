Tanto mercato in estate? Non per Oaktree. GdS: “Ecco la cifra messa a disposizione dell’Inter”
La dirigenza dovrà lavorare anche con le cessioni
Quando si parla della prossima sessione estiva di calciomercato, da tempo si ripete che l’Inter dovrà rendersi protagonista di numerose operazioni per svecchiare e migliorare una rosa che mai come ora ne ha bisogno. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, il budget che il fondo Oaktree avrebbe stanziato sarebbe davvero minimo: si stima che non vada oltre i 40 milioni di euro. Una cifra che però potrebbe aumentare grazie alle cessioni e ai risparmi sul monte ingaggi di chi lascerà Milano.
A fine stagione potrebbero salutare a parametro zero diversi giocatori: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. A questi si aggiungono altri giocatori in bilico, tra cui Frattesi e Luis Henrique su tutti, ed altri su cui potrebbe allungarsi l’ombra di grandi club (Bastoni e Dumfries).
È chiaro che la dirigenza interista dovrà muoversi con attenzione, riuscendo a far fruttare le cessioni per integrare il budget necessario al fine di piazzare tutti i colpi in entrata necessari.