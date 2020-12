Ferri: “Inter, partita che nasconde insidie. Ma la squadra è matura, Conte ha un grande organico”

Non bisognerà sottovalutare lo Spezia di Vincenzo Italiano che questo pomeriggio a partire dalle 15.00 farà visita a San Siro all’Inter di Antonio Conte. La formazione ligure, nonostante abbia cambiato diversi effettivi rispetto allo scorso anno in Serie B, è riuscita immediatamente a consolidare alcuni meccanismi che appartengono al dna di questa squadra. Sebbene la lotta che li sta vedendo protagonisti nella parte bassa della classifica, gli avversari dei nerazzurri cercheranno probabilmente di non snaturarsi cercando di proporre la propria idea di gioco, a prescindere del piano tattico preparato da Conte.

A proposito dello Spezia, ecco l’analisi di Riccardo Ferri ad Inter TV: “Partita che nasconde difficoltà, lo Spezia è una squadra molto organizzata che tenta di imporre il proprio gioco, ma tutto dipende dall’Inter. Magari potrà essere meno bella, ma mi aspetto che la squadra voglia lottare soprattutto per i tre punti. Ha saputo dimostrare che l’assetto tattico può essere trasformato, ci vuole soprattutto grande disponibilità dei calciatori. Credo che l’Inter sia maturata, era importante recuperare la condizione di alcuni giocatori. Con l’organico che ha può rendere questo campionato meno impegnativo dal punto di vista dello stress fisico e mentale”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi