Ferri: “L’Inter gioca male? Chi se ne frega, sta vincendo il campionato con merito”

L'ex difensore nerazzurro snobba le critiche che vengono attribuite al gioco di Conte

BEL GIOCO - "Inter gioca male? Ma chi se ne frega. Dopo anni di predominio della Juve, sta vincendo in maniera meritata il campionato. Ha iniziato a difendere bene quando ha tolto il trequartista, si è abbassato un po' il baricentro e sta abbassando le caratteristiche che ha. Ripartenze con tanti uomini, ma tutta la squadra partecipa attiva in fase offensiva, la squadra è sempre corta, per questo la difesa ne va a beneficiare".

GIOCATORE PIU' IMPRESSIONANTE -"Dico Lukaku, non solo per i numeri ma anche per l'atteggiamento. Un leader che si è ritagliato uno spazio nel cuore dei tifosi e dei compagni, ha un atteggiamento altruistico nei confronti dell'ambiente. A me piace molto l'atteggiamento. Come si marca? Non devi dargli appoggi, altrimenti sei morto una volta che controlla la palla. Devi cercare di non farlo girare e chiedere collaborazione del reparto".