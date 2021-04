PRIMAVERA – Ascoli-Inter 1-2: Satriano regala i 3 punti all’ultimo respiro!

L'attaccante uruguaiano decisivo con una torsione perfetta al 92'

Vittoria preziosissima quella ottenuta questa mattina dall'Inter Primavera in trasferta contro l'Ascoli. La formazione di Armando Madonna si aggrappa ad un gol quasi allo scadere di Satriano che risolve la parità e regala i tre punti alla squadra che con questa vittoria può mettere ulteriore pressione a Sampdoria e Roma ancora in avanti in classifica. Una partita fortunatamente vinta sul finale, ma che sembrava potesse complicarsi soprattutto negli ultimi minuti.