Festa Scudetto, la Curva Nord espone lo striscione con la coppa fuori San Siro

La Curva Nord sta preparando all'esterno di San Siro l'allestimento per la Festa Scudetto di domani, dopo Inter Udinese

Proprio per questo, la Curva Nord sta allestendo lo stadio con degli striscioni per rendere quanto più normale possibile la Festa Scudetto dell'Inter, nonostante non possa essere una grandissima festa, come quelle passate, a causa dell'emergenza Covid-19. Il primo striscione apparso raffigura la Coppa della Serie A con la scritta 19 e Campioni d'Italia in nerazzurro. E' tutto pronto, manca solo la squadra e l'atmosfera giusta per festeggiare un traguardo straordinario.