Social – Materazzi ricorda il Triplete: “22 maggio 2010, cos’altro”

L'ex difensore ed eroe del Triplete ha ricordato con una foto sui social la vittoria della Champions League del 2010

L'Inter, domani festeggerà il suo 19esimo scudetto, ma i ricordi restano e finché nessun altra squadra riuscirà a realizzare il tanto desiderato Triplete, i nerazzurri continueranno a festeggiare il 22 maggio 2010, come un evento unico. Anche Marco Materazzi, ex difensore ed eroe di quel Triplete, ha pubblicato sui social una foto per ricordare quella data dopo ben 11 anni.