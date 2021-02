Fiorentina-Inter, Conte studia la formazione: riecco Lukaku e Hakimi. Ancora Vidal e Sanchez?

Rispetto alla partita contro la Juventus, Antonio Conte potrà contare per la trasferta di Firenze su Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, che ieri sera hanno scontato la squalifica in Coppa Italia.

Come riportato da Tuttosport, i due riprenderanno il proprio posto nell’undici titolare nerazzurro contro la Fiorentina. Quasi certa una maglia dal 1′ anche per Vidal: il cileno, come Sanchez, non sarà a disposizione per la trasferta di Torino perché squalificato. Anche il Niño Maravilla potrebbe partire titolare al fianco di Lukaku, con l’obiettivo di ritrovarsi un Lautaro più fresco contro la Juventus.

Kolarov potrebbe far rifiatare Bastoni, a rischio diffida, mentre Gagliardini o Erisken potrebbero avere una nuova chance a centrocampo. Perisic è in ballottaggio con Young invece sulla sinistra.

