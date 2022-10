Fiorentina-Inter, le ultimissime di formazione: Correa supera Dzeko

Questa sera alle 20.45 l'Inter di Inzaghi sarà chiamata ad una prova del nove piuttosto importante: vincere sull'insidioso campo della Fiorentina. I nerazzurri, reduci dalle vittorie su Sassuolo e Salernitana, dovranno mantenere alta la guardia, cercando anche di preservare le forze in vista della decisiva sfida di Champions League. Inzaghi tuttavia non vuole sorprese, ecco perché, a parte un paio di cambi, dovrebbe scendere in campo la formazione titolare.