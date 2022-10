Inter sempre più Lautaro-centrica: il Toro è insostituibile

Mai come in questa prima parte di stagione, nonostante i goal non siano stati tanti come in altre occasioni, l' Inter è stata Lautaro -centrica. L'attaccante argentino, complice anche l'assenza di Lukaku e la grande stagione passata, si è responsabilizzato moltissimo, diventando un vero faro per la squadra.

La sua presenza in campo è più essenziale che mai e anche Inzaghi se ne è resto conto. La scorsa stagione Lautaro veniva quasi sempre sostituito: su 41 presenze ha visto il novantesimo solo in 5 occasioni. In questa invece su 12 uscite da titolare è rimasto in campo fino alla fine già in 8. Sintomo che, a prescindere dai problemi in attacco, il tecnico ha ormai capito cosa può dare il Toro anche quando magari è appannato in zona goal. Il suo spirito di sacrificio, la sua abnegazione, sono fattori che non si comprano facilmente. Prima poteva SOLO fare goal. Ora può ANCHE fare goal. E questo, nel corso della stagione, può fare la differenza. Magari anche con due goal in meno segnati.