Mercato – Le impressioni di Ausilio dopo il blitz in Spagna

Uno dei nomi principali e venire monitorato è stato quello di Mouctar Diakhaby, centrale difensivo del Valencia. Il calciatore, che andrà in scadenza nel 2023 però pare non abbia convinto finora. Certo, si tratta di un'occasione a parametro zero, ma l'Inter vuole profili da Inter e per il momento il guineano non pare rientrare in questa categoria. Non è da escludere comunque che il monitoraggio possa proseguire.