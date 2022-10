Venerdì l’assemblea dei soci: per Zhang c’è anche il tema cessione

Stasera e mercoledì sono due date importanti per la stagione dell' Inter . Sul campo. Fuori, sarà venerdì 28 ottobre a segnare un possibile punto di svolta nella storia del club nerazzurro e del suo presidente, Steven Zhang .

Una settimana non banale, come sottolinea l'edizione odierna de LaGazzetta dello Sport. Le gare contro Fiorentina e ViktoriaPlzen sono fondamentali per il futuro sportivo. Venerdì, però, c'è l'assemblea dei soci e il patron dell'Inter difficilmente potrà esimersi dal toccare l'argomento cessione del club. Viste anche le tante indiscrezioni che si stanno rincorrendo nelle ultime ore.