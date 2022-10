Sala sulla famiglia Zhang: “Bisogna ringraziarli per quanto hanno fatto”

"San Siro verrà utilizzato fino al 2027. Se qualcuno lo vuole rilevare deve fare una proposta concreta, non mandarmi una lettera generica. Il nuovo impianto? Sono fiducioso, ma tutte le operazioni collaterali, tra cui il dibattito pubblico, non sono uno scherzo, sono necessarie. Inter in vendita? Non credo complicherà la questione stadio, dipende anche da chi compra. Paradossalmente potrebbe anche essere una cosa buona, dare maggior sicurezza per il futuro. Capisco le difficoltà che sta vivendo Zhang e ritengo che comunque lo si debba ringraziare. Non lo dico da tifoso, ma da Sindaco. Ha preso l'Inter in una situazione e ha immesso tanto soldi. Una cosa è certa: fino ad oggi Zhang ha fatto il bene dell'Inter".